Ap

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 7

Nueva York. Cuando Danny Elfman comenzó a crear música durante la cuarentena lo que surgió fue una sorpresa incluso para él.

Abrí la boca para cantar y más veneno del que supe que tenía salió a raudales , dijo recientemente. Realmente no sabía con qué tenía que trabajar fuera de mucha frustración y enojo. Y creo que eso era lo que necesitaba expresarse .

El resultado es un aullido sónico, en parte glam rock, en parte música orquestal, en parte punk con sonidos industriales, que tienden a desintegrarse o romperse hacia una dirección diferente. El título del ambicioso álbum doble que será lanzado el viernes es perfecto: Big Mess (Gran Desastre). Es su primera colección en solitario en más de 30 años.

Estaba escribiendo muy pesado o realmente muy hiper-energizado, rápido y algo loco , señaló Elfman. Me descubrí escribiendo personalmente de una forma que nunca había hecho antes y eso también fue sorprendente para mí .

Elfman, galardonado con el Grammy y el Emmy, así como ex líder de la banda new wave Oingo Boingo, ha usado por años su talento para crear música para películas como Batman, Beetlejuice (Beetlejuice, el súper fantasma), The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack), Big Fish (El gran pez), Edward Scissorhands (El joven manos de tijera), Milk (Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza), Good Will Hunting (Mente indomable), Men In Black y Silver Linings Playbook (Los juegos del destino), además de la música al comienzo de Los Simpson.

Señaló que encontró equilibrio para su mente acelerada al alternar proyectos de cine y música clásica, hasta que llegó la pandemia. Entonces surgió el rock. .

Diario de pandemia

Big Mess es claramente un diario de pandemia, explora el aislamiento y la alienación. Elfman hace sampleos de Donald Trump en Choose Your Sidey habla sobre la cuarentena en Love in the Time of Covid, que dice en su letra Living a life in a nutshell/Staying inside is a tough sell (viviendo una vida dentro de una cáscara de nuez/ estar dentro es duro).

El álbum tuvo un origen curioso. El festival Dark Mofo de Tasmania, Australia, se puso en contacto con Elfman en 2019 y le pidió crear una pieza alocada de performance. Elfman decidió combinar cuerdas y una banda de rock, algo que llama punk de cámara .

Creó una pieza instrumental de 12 minutos, pero se quedó sin tiempo para crear un set completo de una hora. Regresó a esta obra durante el cierre y se convirtió en Sorry, la primera canción del álbum. Después llegaron otras canciones.