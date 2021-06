Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 28

Las labores de la segunda etapa del rescate de Santa María la Redonda, en el perímetro B del Centro Histórico, se encuentran detenidas por la intención de la Secretaría de Obras y Servicios de ampliar las banquetas en la calle Pedro Moreno, que va del Eje Central a Paseo de la Reforma, y no dejar espacios para que se puedan estacionar vehículos en la vía pública, lo que ha generado inconformidad vecinal.

Los habitantes explicaron que se les pretende hacer firmar un escrito en el que están de acuerdo con las adecuaciones que contempla el proyecto, pero la mayoría se opone debido a que hay predios con 50 viviendas, cuyas familias se verían obligadas a pagar pensiones que, entre las más baratas, cobran 900 pesos al mes, siempre y cuando tengan espacio.

En otras calles intervenidas, como Obraje, donde incluso las banquetas son más reducidas, se les ha renovado con el mismo espacio y se han respetado los lugares de estacionamiento, pero aquí quieren quitarlos en ambos lados, salvo en algunas casos donde están dejando de un lado 15 metros donde sólo cabrían tres vehículos.