Jueves 27 de mayo de 2021, p. 26

El jefe de la base de operaciones de la policía estatal en el municipio de Esperanza, Puebla, Juan Carlos Romero Abraham, fue detenido por el Ejército Mexicano en posesión de armas y drogas, confirmó ayer el gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta.

Fuentes cercanas a las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que hace casi seis meses se iniciaron pesquisas sobre Romero Abraham, pues se sospechaba que brindaba impunidad a las células dedicadas al robo de transporte de carga.

El martes se hizo una inspección sorpresiva a la base de operaciones policial en la localidad y se halló entre las pertenencias del alto mando una pistola Luger 9 milímetros que no tenía asignada a su cargo. En su auto particular se encontró al menos una decena de envoltorios con droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público federal.

El mandatario estatal manifestó en rueda de prensa que convocó con carácter de urgente a las cabezas del Sistema Estatal de Seguridad Pública para iniciar una evaluación de todos los mandos policiacos en Puebla, pues, sostuvo, no consentirá la colusión de la fuerza pública con el crimen organizado. Yo no voy a jugar, a solapar a ningún cabrón que venga a comprometerse de manera particular con la delincuencia , recalcó.

En tanto, en Michoacán, a 35 kilómetros de Apatzingán, sobre la vía que comunica con Aguililla, desconocidos incendiaron un camión de carga con el fin de bloquear el tránsito. Horas antes, presuntos delincuentes volvieron a cerrar la carretera en el tramo Potrerillos-Aguililla y colocaran al menos una veintena de ponchallantas, por lo que acudieron a la zona elementos de la Policía Michoacán.

En Jalisco, seis agentes municipales de Sayula detenidos por desaparición forzada de una persona fueron vinculados a proceso, informó en un comunicado la fiscalía estatal.