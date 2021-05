▲ Los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), históricos rivales en la izquierda y la derecha, se reunieron por primera vez en años. En Twitter, el ex líder metalúrgico explicó que ambos se vieron hace poco en casa del ex ministro Nelson Jobim en un almuerzo con mucha democracia en el menú y conversaron sobre la democracia brasileña y la negligencia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia. Lula (Partido de los Trabajadores) y Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña) fueron adversarios políticos en dos elecciones, 1994 y 1998, ambas ganadas por el socialdemócrata. Foto Afp