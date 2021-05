Tengo 73 años, pero no he podido obtener un código QR que me solicitan. El 28 de marzo me perdí de la vacunación para adultos mayores en Tlalpan.

El 24 de marzo fui registrada en Locatel para vacunación a domicilio. Dos meses después aún no la recibo.

Mi urgencia es que soy paciente oncológica del hospital de Picacho de Pemex y mi última quimioterapia fue el 17 de febrero.

El oncólogo me dijo que podía suspender mi tratamiento para aplicarme la vacuna y luego retomarlo, pero ni recibo la vacuna de Covid-19 ni reinicio mi tratamiento contra el cáncer. Mi teléfono es: 55-1135-9093

Raquel Guadalupe Munguía Miranda

Tienen propuesta para que pensiones no se paguen en UMA

Presidente Andrés Manuel López Obrador: en múltiples ocasiones le hemos solicitado audiencia presidencial pública para plantearle lo que hemos diseñado para que pueda usted decretar que el pago de nuestras pensiones sea con base en los aumentos al salario mínimo y no en las UMA.

En concreto, deseamos argumentar, de cara al pueblo, que de los intereses generados por los montos acumulados en las Afore sin tocar en capital, se nos paguen las pensiones en salarios mínimos.

Y para corregir de fondo el problema de las pensiones se nos permita llevar a cabo una auditoría actuarial a las Afore para comprobar si éstas pueden ser garantía de una pensión digna, si las inversiones llevadas a cabo tienen vicios y corrupción, si las minusvalías decretadas disminuyeron o no los capitales y si las comisiones pactadas son o no onerosas para los trabajadores y si pueden evitarse.

Como siempre, nos ponemos a sus órdenes en [email protected], 55-1014-7053

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente nacional del CONA AC

La normalidad regresó al IMSS

En el IMSS no hay nueva normalidad sino la de la prepandemia: Acudí al Hospital Siquiátrico, Unidad de Medicina Familiar 10 a tramitar la expedición de una receta, lo que me llevó 48 horas; es decir, en lo que la daban de alta en la farmacia, un día, regresar a consulta otro y mandarme a la unifila y esperar dos horas afuera del consultorio para finalmente conseguir la receta.

Personal de intendencia realiza sus labores sin cubrebocas; asistentes comen en el escritorio, la gente hace antesala en espacios reducidos donde no se puede guardar la sana distancia.

Mi padecimiento es crónico (hipertensión), por lo que he solicitado me surtan el fármaco por tres meses para no acudir cada mes; sin embargo, por lineamientos burocrático-administrativos no es posible , me responde mi médico familiar.

Entendería que la atención a los derechohabientes fuera la misma que antes de la pandemia, pero la situación sanitaria es diferente. Lejos de facilitar la atención y favorecer la salud del paciente se le obliga a realizar trámites administrativos y se le expone al contagio de Covid-19.

Eduardo Ocampo Páramo