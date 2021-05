De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de mayo de 2021, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la mexicana Andrea Meza, quien la noche del domingo ganó el concurso Miss Universo 2021. Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza que triunfó ayer. Es la Miss Universo 2021, mexicana, que ganó enfrentando a mujeres de otros países hermanos; mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó. Es la más guapa y nos da mucho gusto .

Siguiendo la ruta marcada sobre la pasarela por Lupita Jones, hace 30 años, y Ximena Navarrete, en 2010, la noche del domingo Meza caminó emocionada, tras ser coronada Miss Universo.

De 26 años de edad y 1.82 metros de estatura, se adjudicó el certamen de belleza en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, en una ceremonia que se llevó a cabo de nuevo después de su cancelación en 2020 debido a la pandemia.

Ahí, la representante de Birmania denunció el sangriento golpe militar en su país. Oren por Birmania , pidió en un cartel cuando portaba el traje típico.

En una plática con la ex Miss Universo Lupita Jones, en la cuenta de Instagram de ésta, la nueva reina de belleza dijo: Todavía no me la creo; hubieras estado para que escucharas las porras de la gente, era una cosa maravillosa .

En Twitter, Meza publicó: Nunca pares, sigue luchando por tus sueños. Gracias a todos por sus mensajes de cariño!

También en redes sociales, Jones, candidata a la gubernatura de Baja California, fue criticada, pues fueron publicados, por error –suyo o su asistente– los textos que ofrecería en caso de que Meza perdiera o ganara el certamen.