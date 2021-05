De cara a dicha llave, el hijo del ex capitán celeste Christian Chaco Giménez dijo desconocer que Tuzos ganó una final a La Máquina en 1999, año en el que se inició la maldición de los cementeros en las finales; no obstante, afirmó que su equipo no piensa en lo que ocurrió en el pasado.

“Los técnicos dicen eso por lo que vieron en la fase regular, pero nosotros no pensamos en lo que hicimos, sino en lo que debemos hacer. En la liguilla se borra todo, empieza de cero, no creo que haya un favorito ni un equipo más fácil que otro, todos están al parejo, y puedo decir que Pachuca es un rival muy complicado.

Puede ser que seamos el único equipo grande en semifinales, pero de nada sirve si no lo sellamos con el campeonato. Hoy en día no podemos presumir nada todavía, lo podremos hacer cuando levantemos la copa, es lo único en lo que pensamos, y queremos ir paso a paso , declaró ayer en una conferen-cia virtual.

Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul, aseguró que pese a conseguir el boleto a las semifinales del torneo Guardianes 2021, su equipo aún no puede presumir nada , e indicó que su racha triunfadora en la presente temporada será inútil si no pueden conseguir el título de liga que se les ha negado por casi 24 años.

Recién me entero de lo de Pachuca y Cruz Azul en el 99, no me habían dicho nada de eso, pero la única manera de manejarlo es ser fuertes internamente, con nosotros mismos, la afición y nuestras familias, no pensar en lo de afuera, estamos muy concentrados e ilusionados de que éste puede ser el torneo indicado , expresó el jugador de tan sólo 20 años de edad.

Asimismo, el artillero, quien rompió una racha de ocho meses sin anotar gracias al gol que metió el pasado sábado, en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Toluca, reveló que su padre le ha dado consejos para afrontar de buena forma la liguilla.

“Mi papá siempre me aconseja después de cada juego. Este torneo no hemos estado cerca, pero sí hablamos, y el consejo que me da es que estos partidos se ganan no por la calidad, sino por la personalidad.

Debo tener mi carácter a tope porque eso también contagia a los demás, y si algo deseo aportar, es decirles a todos que mi ilusión es gigante. Tengo una fe intocable de que se pueden hacer grandes cosas, que podemos hacer historia, y si todos nos contagiamos de eso se hace un grupo muy fuerte , aseveró.

El duelo de ida de esta serie de semifinales se efectuará el miércoles en el estadio Hidalgo, mientras la vuelta se realizará el próximo sábado en el Azteca.

En la otra llave, entre Santos y Puebla, la ida se disputará el jueves en el estadio Corona, y la vuelta el domingo en el Cuauhtémoc.