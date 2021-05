Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 16 de mayo de 2021, p. 8

La segunda edición del Festival MonkeyBee se realizará el 18 de diciembre, de manera presencial, en la Ex Fábrica de Harina, el concierto reunirá los géneros punk, psych, garage y rock.

En entrevista con La Jornada los organizadores Miguel Servín y Jasmina Hirschl comparten que quieren sorprender al público y a las bandas que participarán .

Esos géneros no se ven seguido en un mismo escenario, hay festivales de sicodelia, de garage, de punk, nos gustan y creemos que van bien juntos , explica el también músico Miguel Servín.

Para Jasmina “la pandemia fue un proceso de aprendizaje y aguantar el festival fue difícil, pero se logró, cambiamos la fecha dos veces, lo bueno es que las bandas confirmadas no se desanimaron y no se retiraron, juntos buscamos un día y se dio.

“En el confinamiento, le entramos al streaming con The Shivas y nos juntamos con el festival Levtation Sessions de Austín, Texas para transmitir una presentación especial con Frankie and The whiches fingers, actividad para quienes compraron su boleto a MonkeyBee y aguantaron con nosotros todo este tiempo”, detalló Jasmina.

Con una alineación que presenta 11 bandas de diferentes géneros, los grupos que destacan son Electric Six, The Spits, Frankie an the witch fingers que compartirán escenario con Los Esquizitos, The shivas y Los Sex Sex Sex.