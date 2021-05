Destacó: “El actor necesita un buen personaje, que te desestabilice, que busques lo que no hay en uno mismo; como los que hice en las obras Toc Toc y en Bajo terapia, o en Hidalgo. La historia jamás contada. Esas son interpretaciones que me sacan de mi familia, mi vida y edad; de entorno, contorno emotivo, cultural y social”.

De hecho sería raro que fuera ginecólogo , pero si no fuera actor hubiera sido piloto aviador . Lo cierto –aceptó– es que se interesó en llegar al corazón y la mente de los espectadores.

Con personajes complejos, uno va a parar a terapia

Incluso, comentó, a veces, luego de encarnar complejos personajes uno va a parar a terapia; he estado tres veces en ayuda sicoterapeútica, pero no sólo para el actor, sino para el personaje que hace el actor .

Ejemplificó: “Durante 400 funciones hice una obra –agotadora– que es Bajo terapia, la cual narra la historia de un violador. Todas las noches hacíamos el montaje seis actores a una tensión y velocidad impresionantes; eso fue una capacitación terrible; o bien, haber interpretado a un sacerdote pederasta homosexual, fue muy fuerte y difícil para mí, porque meterte en esa mente te convierte en carne de experimento”.

Ignacio López Tarso, prosiguió, “hizo El rey se muere o Edipo rey; ha interpretado grandes personajes, imagínate si pudiera hacer yo uno de esos, sería maravilloso, pero no me los dan; aunque he hecho otros del clásico español y del gran teatro del mundo”.

Sin duda, en su trayectoria, la figura de su padre ha sido fundamental. Es un eje, punto de base, apoyo, orientación y comparación. López Tarso no sólo es un padre, es un actor con quien he coincidido mucho en escena. Hemos tenido esa fortuna, porque él también lo disfruta, por eso lo comento .

Sobre la última obra que hicieron juntos, recordó: “Una vida en el teatro fue casi escrita especialmente para mi papá; David Mamet, no la plasmó pensando en López Tarso, sin embargo, es la vida de él; pero hacer esa obra con mi padre ha sido un reto muy difícil; sin nada en escena, salvo una capa, un bastón, un tocado y un poco de lodo en la cara”.

Este montaje, recordó Aranda, realmente le costó trabajo a López Tarso, porque era un gran esfuerzo hacer dos funciones diarias, pero él tiene energía a sus 96 años; es un hombre de edad; no es que esté enfermo, lo cuidamos y todo es preventivo; su medicina, nebulizaciones, oxigenaciones, le tomamos la presión frecuentemente; está bien atendido entre toda la familia; además le practican evaluaciones cada tres meses. Si se cuida así, no se cae, todo está en orden y si su estómago funciona bien, mi padre va a llegar a los 100; es un hombre muy fuerte y con una memoria prodigiosa .