Domingo 16 de mayo de 2021

El pintor Francisco Javier Vázquez Estupiñán, Jazzamoart, celebrará siete décadas de vida –nació el 28 de mayo de 1951– y medio siglo de pintar, con siete exposiciones en museos, galerías y espacios culturales de la Ciudad de México e Irapuato, Guanajuato, de donde es originario. Habrá colaboraciones con otros colegas y músicos, además de que se hará un documental.

En estas épocas de encierro, y en vista de su onomástico, Jazzamoart ha tenido tiempo de sobra para trabajar. Entre la obra producida está el políptico Códice 70, que consta de 70 telas de pequeño formato que constituyen este gran mural , en que el artista ha pintado la historia de su vida y de la pintura.

Es un cuadro celebratorio y lúdico, ya que, considera, si te diviertes, puede ser que comuniques algo. Si estás demasiado atormentado, también; sin embargo, de otra manera .

Otro cuadro realizado en el confinamiento, Septeto de la mediación, es una especie de confesión conmigo mismo. Es de introspección no sólo espiritual, sino pictórica. Más allá de pensar adónde he podido llegar como artista, los galardones y las famas, cosas que a veces son un poco inútiles o banales, lo relevante es cómo me siento como ser humano después de esta travesía de trabajo .

La primera, Diálogo de pintura, viene a ser un mano a mano , ya que tres de las 20 obras fueron hechas al alimón con el pintor Armando Romero. Aunque de estilos contrastantes, ambos coinciden en las reinvenciones irreverentes a los grandes artistas europeos del pasado.

La exhibición se abrirá al público el 26 de mayo en la Galería Urbana, Calzada de los Leones 195, colonia Las Águilas.