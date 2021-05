E

stoy segura de que de pronto desanimarse es, ha sido y será una característica común al ser humano. De igual modo, estoy segura de que la mayoría de los seres humanos supone o espera, ha supuesto o ha esperado, y supondrá o esperará que el desánimo pase y que de un modo u otro el ánimo se recupere y la vida siga su curso como va sin mayor sobresalto. Y porque existen, y aunque en comparación son pocos, debo referirme aquí igualmente a los desanimados tan desanimados que ceden al desánimo y que, tarde o temprano, de una forma o de otra, acaban con su propia vida, le ponen el punto final.

El anterior, preámbulo inevitable para registrar y comentar la experiencia extraordinaria que he tenido el día de hoy. Sucede que amanecí desanimada, tan desanimada, que temí ser incapaz de aferrarme a la cuerda y salir a flote, así fuera únicamente para saludar a mis árboles, si no con los brazos abiertos, al menos con una sonrisa, por más leve o tenue que pudiera ser. Y en esas estaba cuando cobró forma la idea de recurrir a mis cuadernos de trabajo en busca de apuntes o de algún borrador que me sirviera para armar el artículo que he de publicar en estas páginas, precisamente en esta fecha.

De cuanto encontré, casual o premonitoriamente, lo único que llamó mi atención fue una especie de lamento por haber pedido a un bibliotecario que clasificara mis libros. Aun cuando a la mitad tuve que suspender su de veras valioso servicio, entre otras razones porque durante poco más de un año yo estaría viviendo en otra casa, en otra ciudad, la conclusión a la que llegué fue que me arrepentía de haber solicitado la empresa de semejante proyecto.

Me encanta el orden; incluso, diría que el orden me encanta con exageración. Sin embargo, al ver mis libreros llenos, con los lomos de los libros etiquetados, y acercarme y leer las etiquetas, me di cuenta de que el bibliotecario había clasificado esa mitad de mi biblioteca de acuerdo a un método determinado por él mismo, y no, para nada, según la muy atenta y sumamente cuidadosa clasificación que yo les había dado, al irlos acomodando en cajas específicas, cada una con su propia designación, cuando los había empacado para mudarlos de casa y de ciudad, tarea que, recuerdo bien, me llevó meses proyectar, y varias semanas de trabajo. Mi exagerado cuidado había obedecido en particular a que, únicamente al atender esta elaborada escrupulosidad, yo lograría mantener la calidad de referencia que representaba para mí esta colocación, disposición, categoría, clara y precisa, que a lo largo de los años fui dando a mis libros. Por parte del bibliotecario, haber ignorado o desconsiderado o no tomado en cuenta el significado de lo que es una referencia, además de alarmante me resulta un golpe, una conmoción, sencillamente inaguantable.