Martes 11 de mayo de 2021

La derrota por nocaut de Miguel Berchelt ante Óscar Valdez abrió un espacio de incertidumbre sobre los estragos del Covid en deportistas. El que fue campeón mundial superpluma del CMB subió el 20 de febrero al cuadrilátero en una versión irreconocible, con cierta torpeza al caminar y notoria lentitud en sus respuestas. Algo no era normal. Fue demolido por su rival.

Unos meses antes, Berchelt padeció Covid. La recuperación fue lenta y difícil, pero la oportunidad de pelear ante Valdez en Las Vegas, después de algunas cancelaciones, lo obligaron a correr el riesgo.