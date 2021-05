Temor no, ni nervios, estamos bien, muy fuertes con esta familia que se formó, trabajamos muy duro, estamos enfocados en nosotros mismos, en las fortalezas que tenemos como grupo, pero miedo no hay, tenemos mucha ilusión y trataremos de jugar lo mejor posible , señaló ayer en conferencia virtual.

Ahora arranca lo más lindo, conocemos a nuestro rival, y debemos estar concentrados, no bajar la guardia, tenemos que estar al 100 por ciento, no podemos regalar nada, no nos pueden pasar algunas cosas que nos sucedieron en la recta final, aunque estuvo bien que ocurriera antes para aprender y no en la siguiente ronda , aseveró.

El jugador celeste aplaudió el regreso de la afición al estadio Azteca para los próximos partidos de cuartos de final, luego de 14 meses de permanecer cerrado al público debido a la pandemia de Covid-19.