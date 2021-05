Algunas festejadas que les dieron el día aprovecharon para realizarse la prueba rápida de Covid-19, aunque sufrimos porque en varios centros de salud o el kiosco instalado en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero no se trabajó por ser 10 de mayo , comentaron.

Su objetivo, explicaron, era saber que no estoy contagiada, porque esta semana me toca la vacuna; me lo pidieron en la escuela donde trabajo o debo presentar el resultado para que me den el empleo, que he estado buscando por meses .

El cierre de los centros de salud ubicados en las colonias La Joya, La Raza y la explanada de la alcaldía de GAM provocó que la gente hiciera una fila de más de una hora para ser atendidos en el centro de salud ubicado en la calle Cantera.