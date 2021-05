▲ El protagonista de la serie Zero, Giuseppe Dave Seke, firma autógrafos a niños en Milán, Italia. Foto Ap

Periódico La Jornada

Viernes 7 de mayo de 2021, p. 6

Milán. La serie de Netflix Zero, que se estrenó a escala mundial el mes pasado, es la primera producción de Tv italiana con un elenco predominantemente negro, un destello de claridad en un panorama televisivo sombrío donde el uso persistente de lenguaje e imágenes racistas está provocando nuevas protestas.

Aun cuando Zero representa un avance en la historia de la televisión italiana, en las cadenas privadas, los equipos de comedia están afirmando su derecho a usar insultos raciales y hacer gestos de ojos rasgados a modo de sátira. La principal emisora estatal, RAI, es blanco de críticas por intentar censurar los comentarios de un rapero italiano que destaca la homofobia en un partido político de derecha. Y bajo presión externa, la RAI desaconseja, pero no prohíbe por completo, el uso de blackface (embetunarse el rostro, una práctica considerada racista en Estados Unidos) en programas de parodia.

Novela de un hijo de migrantes angoleños

En medio de la exacerbación de las tensiones culturales, los protagonistas de Zero esperan que la serie, con personajes italianos negros de segunda generación y basada en una novela de un hijo de migrantes angoleños, ayude a acelerar la aceptación pública de que Italia se ha convertido en una nación multicultural.

Siempre digo que Italia es un país atado a las tradiciones, más que racista , señaló Antonio Dikele Distefano, quien coescribió la serie y cuyas seis novelas, incluida aquella en la que se basó Zero, se centran en las vidas de hijos de migrantes en Italia.

“Estoy convencido de que por medio de estas cosas –escribir novelas, la posibilidad de hacer una serie– las situaciones pueden cambiar”, manifestó.

Zero es un cambio radical porque presenta modelos a seguir para los jóvenes italianos negros que no se han visto reflejados en la cultura, y porque crea una ventana a los cambios en la sociedad italiana que sectores de la población mayoritaria no han reconocido.

Activistas que luchan contra el racismo en la Tv italiana subrayan que fue desarrollada por Netflix, con sede en Estados Unidos, con el compromiso de gastar 100 millones de dólares para impulsar la diversidad, y no por la televisión pública o privada de Italia.