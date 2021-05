Roberto Garduño Enviado, Chetumal, QR, y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 3

El gobierno federal actuó antes de materializarse la orden de liberación de Héctor Palma Salazar, alias El Güero, y mantiene consultas –hasta hoy– con el gobierno de Estados Unidos y las agencias internacionales de investigación para conocer si pesa algún señalamiento penal contra ese delincuente, anunciaron ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

La forma como se desarrollen casos similares al de Palma, subrayó el mandatario, no es un asunto personal, ni tampoco se trata de un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tienen que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano .

Al reconocer que de no haberse solicitado una ampliación para verificar que no existan otros procesos en marcha contra Palma, pudo haber salido libre desde el fin de semana, insistió en que se debe cuidar la imagen del Estado mexicano. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes , de no haber actuado, agregó.