Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 7

Inglewood. El presidente Joe Biden habló sobre la seguridad de la vacuna contra el Covid-19, el príncipe Enrique instó a su distribución en todas partes y Jennifer Lopez abrazó a su madre inoculada en el escenario durante uno de los conciertos más grandes en el sur de California desde que la pandemia sacudió al mundo hace más de un año.

Celebridades y líderes políticos se reunieron el domingo por la noche para hablar sobre la importancia de la equidad en las vacunas en Vax Live: The Concert to Reunite the World, convocado por Global Citizen, en el estadio SoFi en Inglewood. El concierto para recaudar fondos fue grabado y se transmitirá el 8 de mayo por ABC, ABC News Live, CBS, YouTube y las emisoras de radio de iHeartMedia.

El concierto incluyó actuaciones de Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y HER.

Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman aparecieron como oradores invitados.

Todos en el auditorio estaban vacunados. El personal de prensa y producción debía mostrar los resultados negativos de una prueba de Covid antes de ingresar al estadio.

El acto fue parte de un creciente coro que busca la distribución más amplia y equitativa de las vacunas contra la enfermedad.

Global Citizen informó que 53.8 millones de dólares en compromisos filantrópicos y corporativos ayudaron a adquirir casi 10.3 millones de dosis, superando el objetivo de la campaña Vax Live.

El príncipe Enrique sostuvo que proporcionar vacunas en todo el mundo es imperativo, especialmente en los países más pobres. Dijo que se solidariza con India, que atraviesa una segunda ola devastadora del virus.