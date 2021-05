Padura destacó que ese sufrimiento se compensa con la satisfacción de terminar un libro, el momento ese en que sientes que has llegado a un punto muy cercano de lo que tú querías decir. Siempre es el desafío . Agregó que nunca he logrado decir todo lo que quería , y que cuando más próximo se sintió fue con La novela de mi vida.

Ejemplificó con la novela Como polvo en el viento: Yo no soy el exiliado, soy el que permanece, el que ha seguido viviendo en Cuba. Una manera de liberarme de una serie de demonios y obsesiones que me han perseguido, y de experiencias que he vivido, es decirlo de alguna forma. Me es muy grato poder sacármelo a través de la literatura .

Leonardo Padura afirmó que en sus novelas policiacas y en su literatura ha tratado de representar una visión lo más equilibrada posible, sobre todo de mi generación, que tiene unas condiciones especiales en Cuba muy favorables, y también muy lamentables, en un punto determinado de su desarrollo. Una situación muy dramática la de esa generación que a veces opta por el exilio .

Relató que ha detenido por un tiempo su próxima novela, porque llevo tantos meses trabajando a un ritmo pandémico. Te levantas todas las mañanas, ya que no puedes salir a la calle, entonces trabaja, trabaja, trabaja. Me ha venido bien, pero llega un momento en que tienes que detenerte y tomar distancia .

En la narración en ciernes vuelve su personaje Mario Conde, con más de 60 años, un poquitico descascarado, pero todavía con capacidad de procesar estas historias .