Un segundo factor fue la prohibición judicial de la protesta, lo que no fue atendido ni por los organizadores ni por las autoridades locales. Pese a que el gobierno y los grandes medios de comunicación las rechazaron, las marchas fueron multitudinarias en por lo menos 600 de los mil 100 municipios del país.

En una encuesta previa, 73 por ciento manifestó su apoyo al paro y 35 señaló que estaría dispuesto a salir a la calle. Tomaron parte en el paro y en las marchas 7 millones de personas, destacándose la movilización en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. Los enfrentamientos con los antidisturbios fueron severos en Cali y en Bogotá. Una denuncia leída por Mirar al Sur habla de ocho muertos por la represión.

La crisis es muy profunda, viene de tiempo atrás, pero se ha ahondado con la pandemia. La pobreza por ingresos monetarios avanzó 6.8 por ciento y se ubicó en 42.5 por ciento, lo que significa que 21.2 millones de colombianos no pueden suplir sus necesidades básicas. La pobreza extrema alcanza ya a 7.4 millones de personas. Para colmo, el gobierno intenta llevarnos de nuevo a la guerra y cada vez son más quienes se oponen. No paran los asesinatos de activistas sociales y de ex combatientes de las FARC acogidos al proceso de paz. (Texto íntegro: https://n9.cl/v8taf).

