Santiago y Hermes, de 11 años, comentaron que lo mejor del Día del Niño era salir a un lugar; a pesar de que no se conocen, ambos chicos platicaron que los paseos es lo que más extrañan.

Miguel estuvo un rato en el parque, pero como no había nadie más prefirió irse temprano. El niño de 9 años es hijo único y lo que más desea es que ya no haya pandemia porque no es divertido jugar solo .

Las salidas al cine, visitas a parques de diversiones y encuentros familiares quedaron pendientes otra vez, pese a la reactivación de las actividades económicas. Los niños saben que la capital está en contingencia y se han adaptado a las reuniones virtuales.

Por la mañana tuvieron festejos escolares, juegos y sorpresas, pero para Diego, de 6 años, hubiera sido mejor ir a la escuela y festejar con mis amigos .

Los niños también se fueron a comer; los padres, al buscar el tan ansiado regalo, se encontraron con largas filas en tiendas y plazas comerciales, donde era complicado respetar las medidas sanitarias.