Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 7

Al niño Steven van Zandt, oriundo de Nueva Jersey y fanático de Los Beatles, se le cumplió el sueño de tocar en el mismo lugar donde comenzó la carrera de ese cuarteto fabuloso: La Caverna, en Londres.

Los Beatles fue una banda que me encaminó hacia una vida de música, a mi religión del rocanrol, y La Caverna es para mí el primer lugar sagrado .

En una conexión a través de Zoom, es difícil ver a ese pequeño de Nueva Jersey tras observar en la pantalla de la computadora la cara de Steven, quien recuerda el rostro rudo de un mafioso italiano, Silvio Dante, personaje de la popular serie Los Soprano.

Es que Steven, o Little Steven, como también se nombra, además de ser actor, es el guitarrista de la E Street Band, de Bruce Springsteen (con quien lleva amistad de años), productor de los más importantes discos de El Jefe, fundador de un sello de música independiente (Wicked Cool), creador de una iniciativa de educación, activista y escritor de un libro de su propia historia. Pero más aún: líder de The Disciplies of Soul, combo que creó hace unos años junto con una horda de musicazos.

En el otoño de 2017, en su gira europea con The Disciples of Soul, llamada Soulfire, el músico (perteneciente al Salón de la Fama del Rocanrol, con la E Street Band) realizó un tributo al grupo que lo inspiró, como a otros, a tomar una guitarra y formar una banda. En un concierto íntimo, Little Steven dirigió a su grupo de 15 miembros a través de interpretaciones como Good Morning, Good Morning, Got To Get You Into My Life y All You Need Is Love, entre otras de los Fab Four. El concierto fue filmado y ahora está disponible en un cedé/ devedé como Macca To Mecca, título de la presentación: carta de amor a Los Beatles, que comienza con una interpretación fascinante de I Saw Her Standing There y una aparición especial de Paul McCartney en el foro Roadhouse, también en Inglaterra.

Macca To Mecca, que antes sólo estaba disponible como parte de la caja de vinilo y las ediciones en Blu-ray de su álbum de conciertos Soulfire Live!, incluye, además del show en Roadhouse, la presentación en La Caverna, tanto en video como en audio.

Es como un sueño , dice Steven en entrevista con La Jornada. Si puedes imaginarlo tienes que saber que puede pasar. Es justo estar en un lugar sagrado. Para la mayoría de mi generación, su primer disco es uno de Los Beatles. Pero tocar en el mismo escenario junto con uno de los cuatro va más allá de mi imaginación. Ya había estado con Paul McCartney en un concierto con la E Street Band y Bruce Springsteen, en High Park, en Londres. Luego, Paul nos invitó en el Madison Square Garden, en Nueva York. Pero en el mismo lugar con mi proyecto solista, fue una milagro. Es una de las cosas más grandes que haré en mi vida , comparte a este medio.

Little Steven asegura que desde que comenzó la gira inglesa con The Disciples of Soul, se puso “en un mood beatle porque, bueno, toco canciones de ellos desde la secundaria; todos hacíamos covers de ellos. Cada que ponían un sencillo en la radio lo escuchábamos por meses. Al crecer, dejé ese encanto para regresar al soul, algo diferente a la obvia influencia de Los Beatles, pero sin duda ha sido un placer escuchar y tocar sus canciones de nuevo, aún más en el lugar que iniciaron”.