De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de abril de 2021, p. 9

El lunes, el representante de Willie Colón, Pietro Carlos, manifestó que el intérprete se encontraba estable tras el accidente automovilístico que tuvo el fin de semana pasado.

Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio. El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya no está en condición grave, está estable , había señalado.

En su comunicado, indicó que Colón sería sometido a varios estudios tras sufrir, el 20 de abril, un accidente de tránsito cuando viajaba en una autocaravana con su esposa Julia por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte Fue un accidente muy fuerte , subrayó.