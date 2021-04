De la Redacción

Miércoles 28 de abril de 2021, p. 7

La voz de Marianne Faithfull, antes delicada y melódica, se ha vuelto con los años y los excesos en una tonalidad cercana a la de Billie Holiday, Edith Piaf o Chavela Vargas. De joven se hizo famosa por su belleza, la grabación de As Tears Go By, de los Rolling Stones, y por ser novia de Mick Jagger. Es un ícono de la cultura pop de los años 60.

Sin embargo, la relación de Marianne con Jagger, quien en esos momentos ascendía estrepitosamente a la fama mundial junto a los Stones, dio mucho de qué hablar. Muchos todavía recuerdan el siguiente episodio en la vida de la pareja: en una redada de drogas, Faithfull fue encontrada envuelta en una alfombra.

A pesar de seguir produciendo música, su adicción a las drogas y su vida en la calle costaron mucho a la cantante. Ni siquiera el oxígeno que le ofreció David Bowie en su decadente show del Marquee en 1973, pudo ayudar a la artista que, bajo un hábito de monja, no parecía ni viva ni muerta.