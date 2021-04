Afp

Miércoles 28 de abril de 2021

París., Marianne Faithfull teme no poder volver a cantar debido al Covid persistente que padece, pero la cantante británica consuela a sus seguidores con un nuevo álbum de poesía convertida en música.

La artista, de 74 años, quien estuvo hospitalizada hace un año debido al coronavirus, conversa con Afp por teléfono desde su casa en el suroeste de Londres, pero su voz suena lejana y revela su fatiga.

Al preguntarle por su salud, la intérprete de Broken English, álbum de referencia de 1979, es directa: La pandemia me dio duro, casi muero y ahora tengo lo que llaman el Covid persistente que me afecta los pulmones y me impide hablar durante mucho tiempo .

– ¿Volverá a cantar?

Cariño, no lo sabemos; espero que sí, practico una vez por semana con un amigo que viene a mi casa. No poder cantar de nuevo es un pensamiento horrible, pero si eso sucede, no podré hacer nada.

Pero Faithfull no tira la toalla y ha logrado finalizar un proyecto iniciado antes de su enfermedad: poner en música a poetas románticos del siglo XIX (Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, etcétera.), que ella recita.

El lanzamiento del álbum, cuyo título She Walks in Beauty, que corresponde a un poema de Byron, tendrá lugar este viernes.

Se trata de un trabajo que la artista tenía en mente hacía tiempo, pero como no todo el mundo lo comprendía , debió encontrar primero a las personas adecuadas , cuenta.

Empezando por François Ravard, su mánager francés, con quien compartió su vida durante un tiempo, y el australiano Warren Ellis, compositor y multinstrumentalista, viejo cómplice de la cantante.

Cofirmado por Faithfull y Ellis, She Walks in Beauty cuenta además con la colaboración del australiano Nick Cave en el piano, así como con Brian Eno, y el violonchelista francés Vincent Segal.