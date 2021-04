E

l gobierno de Estados Unidos, bajo una intensa presión para hacer más en el combate a la pandemia mundial de coronavirus, incluida una creciente crisis humanitaria en India, tiene la intención de compartir hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con otras naciones, siempre y cuando las dosis pasen satisfactoriamente una revisión de seguridad por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El presidente Joe Biden habló con el primer ministro de esa nación, Narendra Modi, comprometiéndose a que Estados Unidos e India trabajarán estrechamente juntos en la lucha contra el Covid-19 , dice un comunicado de la Casa Blanca. Pero el compromiso es complicado de cumplir: la vacuna AstraZeneca se fabrica en la planta de Baltimore, propiedad del laboratorio Emergent BioSolutions, donde la producción se ha detenido en medio de temores de contaminación. The New York Times ha informado sobre los problemas en la planta, pues tuvo que tirar millones de dosis entre octubre y enero; más tarde descartó hasta 15 millones de dosis de la desarrollada por Johnson & Johnson, también por la preocupación de una posible contaminación. Ante estas dificultades e imprevistos, la estrategia del gobierno mexicano ha consistido en no depender de las circunstancias. El canciller Marcelo Ebrard ha salido a buscar vacunas adonde haya –siempre y cuando sean efectivas y aprobadas por las autoridades sanitarias– y firmar con todos los proveedores disponibles. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, publicó ayer este mensaje en Twitter: Para que tengan una idea de cómo se ha acelerado el proceso de #vacunación: esta semana, en tan sólo tres días, llegarán más de 2 millones de vacunas, únicamente de #Pfizer. Esta cantidad es igual a lo que nos llegó las primeras 10 semanas de la estrategia nacional de vacunación .

