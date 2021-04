Se me atribuye también haber planteado que Grupo Modelo de Zacatecas consume casi 12 mil millones de metros cúbicos de agua al año, la cual extrae de ‘entre 15 y 18’ pozos, al amparo de 13 concesiones federales”. Dicha información es incorrecta, dado que la concesión otorgada a la empresa es de únicamente 12 millones de metros cúbicos, los cuales, incluso, no se consumen en su totalidad. Con la intención de evitar confusiones entre sus lectores, solicito a usted la publicación de las presentes precisiones y le envío un cordial saludo.

Ing. Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director local Conagua-Zacatecas

Respuesta del corresponsal

Por un error injustificable y exclu-sivo de un servidor, en la nota de referencia, al convertir a litros los 12 millones de metros cúbicos de agua concesionados, incorrectamente anoté 12 mil millones de metros cúbicos, no de litros, como debió ser.

Pero el dato consignado de los 15 a 18 pozos del Grupo Modelo, explotados al amparo de 13 concesiones federales de Conagua, sí es información correcta, textual, que el funcionario mencionó en entrevista audiograbada, y respaldada además, en la copia fotostática de los permisos que el señor Reyes Rodríguez ofreció a este diario.

También, salvo mi inaceptable yerro –al consignar mal la conversión de unidades–, todos los demás datos y cifras relevantes publicadas respecto de la sobrexplotación del acuífero de Calera, y la producción de cerveza de la trasnacional en Zacatecas, son correctos. Humildemente ofrezco una disculpa a los lectores y al funcionario.

Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal

Pide reposición de tarjeta Bienestar

El 24 de marzo de 2020 acudí a la sucursal de Banorte ubicada en la calle de San Lorenzo, esquina con avenida Universidad, con el fin de retirar del cajero lo que se me había depositado; sin embargo, al retirarme, por un descuido olvidé la tarjeta. Ese mismo día reporté el incidente vía telefónica, se proporcionó el folio 01163897369 y se bloqueó la tarjeta de forma inmediata. A raíz de ese momento ha sido para mí un suplicio que me repongan la tarjeta, pues cuando me he llegado a comunicar (que es sumamente difícil) hago el reporte sin recibir respuesta de su parte.

A la fecha he tratado de comunicarme al 800 639 4264 sin tener éxito, pues al marcar contesta una grabación: línea del Bienestar , pero al seleccionar la opción correspondiente me regresa al menú principal. Soy una persona de la tercera edad y por lo mismo se me ha dificultado realizar un procedimiento tan problemático, donde se enfrenta uno a una serie de obstáculos para ser atendida. Mi teléfono es: 55 5436-3279

Rita María Bautista Sosa

Invitación

Análisis: INE y la mafia X

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 889 invita al análisis y reflexión Lo que el INE y la mafia X no quiere que conozcas , con el ingeniero Héctor Balbuena. Hoy martes a las 17 horas. Sólo en vivo, suscríbete por: YouTube, Buzonciudadano, Facebook y Twitter

Rosy Almanza, David Villa, LuisM. Ángeles, Imelda Berinstáin, Te-resa Moreno y Víctor H. Alpízar