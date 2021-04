Laura Gómez Flores y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 27 de abril de 2021, p. 30

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que la dependencia a su cargo solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, quien es investigado por presunto abuso sexual en agravio de dos menores de edad.

En tanto, Cecilia Calderón, abogada de los padres del menor que denunció ser víctima del diputado en un hotel de la colonia Juárez, señaló que buscarán la reclasificación del delito a violación, pues, aseguró, se cuentan con elementos suficientes .

Adelantó que interpondrán una queja ante el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, porque cuando se dejó en libertad al diputado no había una carpeta de investigación iniciada ; además, no había rendido entrevista con el agente del Ministerio Público, hubo una filtración de información y tememos del resultado de la pericial de sicología, pues el diputado dijo que el niño no tuvo ningún daño .