El británico Daniel Kaluuya y la surcoreana Youn Yuh-jung fueron los mejores actores de reparto por Judas and the Black Messiah y Minari, respectivamente.

Su triunfo como mejor actor lo convierte en el intérprete de más edad en ganar un premio de la Academia, honor que antes ostentaba el fallecido Christopher Plummer.

En The Father, Hopkins interpreta a un anciano que se niega a recibir ayuda de su familia y que comienza a dudar de lo que es real e imaginado. La película está adaptada de una obra de teatro de 2012 del mismo nombre.

El ícono del cine surcoreano Youn Yuh-jung ganó el domingo un Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel como una abuela poco convencional en Minari. Youn, de 73 años, es la primera actriz coreana en ganar un Óscar y la primera de su país en lograr una nominación.

El actor británico Daniel Kaluuya ganó su primer Óscar por su papel de reparto como el extinto activista de las Panteras Negras Fred Hampton en el drama Judas and the Black Messiah. Kaluuya, de 32 años, emergió como favorito para el después de ganar en las ceremonias de los Globos de Oro, el Sindicato de Actores y los británicos BAFTA.

Another Round vence como filme extranjero

Tras ganar el Óscar a mejor largometraje internacional por Another Round, el director danés Thomas Vinterberg se secó las lágrimas al dedicarle el premio a su hija, quien murió hace un par de años.

Terminamos haciendo esta película para ella, como su monumento , dijo entre lágrimas Vinterberg, quien expresó que su hija Ida murió en un accidente automovilístico a cuatro días de iniciado el proyecto.

Another Round es la cuarta película de Dinamarca que gana esta categoría. La más reciente fue In a Better World de 2010. La película es protagonizada por Mads Mikkelsen como miembro de un grupo de profesores que tratan de mantenerse ligeramente ebrios todo el día para lidiar con sus crisis de la mediana edad.

Mejor largometraje documental fue para Mi maestro el pulpo, una belleza de cinta sobre la relación de una pulpo y un camarógrafo. El mejor guion original, por su provocativa ópera prima Promising Young Woman, fue para Emerall Fennell, primera mujer en ganar en solitario la categoría desde Diablo Cody (Juno) en 2007.