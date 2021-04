El 3 de octubre pasado, mes en el que se registró el número más bajo de hospitalizaciones por Covid-19 hasta ese momento, según los datos oficiales, se tenían 3 mil 400 hospitalizados, de los cuales 821 estaban intubados.

Insistió en que hay que seguirse cuidando e hizo un llamado a los capitalinos a que si tienen síntomas de la enfermedad o hayan estado cerca de una persona que dio positivo al Covid-19, de inmediato se realicen una prueba.

Respecto de si es posible reanudar actividades en las oficinas públicas en semáforo amarillo, la jefa de Gobierno puntualizó que ello depende mucho de la vacunación, pues no es lo mismo octubre, cuando no había vacuna, a hoy, que se ha inmunizado a los sectores más vulnerables: personal de salud y adultos mayores, y una parte ya completó el cuadro de inmunización, lo que permite que aun cuando llegaran a contagiarse, no van a desarrollar una enfermedad grave.