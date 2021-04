“Ya no votaría jamás al PSOE, con la edad me he vuelto más lúcido; ahora no votaría a nadie, en el panorama político mundial no hay personas que estén a la altura de llevar una democracia. La última vez voté en blanco, ejerzo mi derecho y mi obligación como ciudadano.

Aunque es consciente de que la gente ha intentado desacreditarlo desde que habló sobre el Covid-19, Bosé sentenció: Te puedo asegurar que si yo en mi vida en algún momento hubiera hecho caso del qué dirán no hubiera tenido la vida y la carrera que he tenido. Hubiera sido nada .

Convencido de su postura negacionista ante este virus, Miguel Bosé asegura que lo que sufrió en España por hacer pública su opinión fue un verdadero ataque contra su persona. “Me lo esperaba, pero vamos a llamar las cosas por su nombre, no fue un ataque normal, fue bullying en el que no hubo diálogo, debate ni propuestas. Sólo hubo insultos, mofas y puestas en ridículo, pero jamás verás una opinión”.

Completamente convencido de que el nuevo coronavirus no existe y que el momento que estamos viviendo es una gran mentira que nos han hecho creer los dueños del mundo , Bosé insistió en que las vacunas no son la solución al problema: Yo no te voy a convencer de algo que no quieres, porque es inútil. Si te quieres vacunar, hazlo. Yo estoy más informado que tú porque me toca directamente, lo he abordado más en profundidad, este tema sale de un cártel de multimillonarios sicópatas .

Sonriente, cuando Évole lo acercó a posturas como las de Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) y Donald Trump (ex presidente de Estados Unidos), dejó claro que su crítica es contra el sistema en general: Lo que me molesta es el sistema entero, fuera todos. No hay quién se salve, derechas, izquierdas, republicanos... Yo quiero el mundo nuevo que tendremos; lo estamos construyendo .

Como abanderado de la lucha contra el sida durante muchos años, Évole le recordó que no hace tantos él pedía dinero para la búsqueda de una vacuna que ayudara a erradicar esa enfermedad: Si hoy tengo la información que poseo, que no tenía en aquel momento, estaría por la cura del sida, pero las vacunas no son la solución. Yo quiero venganza, quiero una cura porque he tenido decenas de amigos que han muerto. Ojalá esa horrible enfermedad sea erradicada y no tengamos que padecerla más .