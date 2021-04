Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 19 de abril de 2021, p. 6

Mientras el escritor británico Ken Follett (Cardiff, Gales, 1949) escribía su próxima novela, en torno a una crisis política mundial y lo que eso podría desencadenar, la palabra nunca regresaba una y otra vez a su cabeza. Se dio cuenta de que el vocablo resumía el miedo que sentía y que invadiría al lector al adentrarse en el relato de Never, libro que saldrá a la venta el 9 de noviembre. Follet adelantó detalles de esta novela en un encuentro virtual con la prensa internacional.

Conocido como autor de thrillers y novelas históricas, aseguró ante más de un centenar de periodistas que Never es diferente de todo lo demás que ha escrito, ya que toma lugar en el presente y tiene que ver con una crisis global: Sigue una única línea narrativa de manera directa .

La describió como el mejor libro que he escrito. El escenario es realista y muy posible . Abordó Never de la misma manera que investiga sus novelas históricas. “He tratado de escribir algo que es más que un thriller –hay elementos de peligro, suspenso y tensión– de la misma manera que El padrino, de Mario Puzo, es más que una novela del crimen, ya que retrata a una sociedad entera”.

A Follett le daría mucho gusto que el libro provocara un debate público acerca de las posibilidades de que comenzara una Tercera Guerra Mundial no intencional, de la misma manera que empezó la Gran Guerra, en 1914. No me refiero a un accidente insólito como una bandada de gansos siendo confundidos con misiles, o una guerra iniciada por una persona loca, como Donald Trump. Hablo de una guerra emprendida por personas inteligentes y sensibles que no tratan de hacerla .

Never empieza en la Casa Blanca, se traslada al desierto de Sahara y luego a Pekín. De acuerdo con el autor, la situación actual del mundo le permitió escribir la historia en cuestión: “Hemos sido un poco complacientes en los años recientes, porque pensamos que la guerra fría se acabó. Eso puede ser; sin embargo, todos los peligros aún permanecen. Los países principales están armados hasta los dientes. Es muy fácil que un incidente menor se convierta en uno mayor, y de modo rápido”.