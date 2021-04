▲ Arriba, Ofelia Medina; al centro, Zara Monroy, y abajo, América del Valle, quienes expondrán en el programa sus historias. Foto cortesía de Canal Catorce

Para Jenaro Villamil, presidente de la SPR, “la serie tiene que ver con el lema Tus causas, tu canal, el cual invita a todos a exponer sus causas, defenderlas y cuáles más que las de las 13 entrevistadas”.

Enfatizó: La función de la serie es visibilizar la lucha, la vida. Como dice Kenya Cuevas, las causas se vuelven la vida; es el momento de las mujeres, la década, el año, el momento de la voz de ellas por muchas razones .

Manera civilizada

La actriz Ofelia Medina expresó: En este momento me siento dolidísima por el lenguaje machista masculino agresivo que se vive en el país; ahora es maravilloso exponer de una manera civilizada y femenina las causas, no con esas agresiones, insultos y descalificaciones que me parecen un lenguaje machista que padecemos de manera brutal .

Tras referirse al trabajo que se realiza en las comunidades indígenas, con los desplazados, y a la crítica emergencia alimentaria que prevalece, Medina señaló que por lo que más luchado ha sido la vida, la justicia y la sonrisa de los niños cuando son vistos y tomados en cuenta en sus principios básicos y se cumplen sus derechos .

La activista Malú García Andrade recordó que su hermana fue asesinada en 2001 y destacó la lucha que emprendió su madre, Norma Andrade, por visibilizar los feminicidios en Ciudad Juárez a escala nacional e internacional junto con Marisela Ortiz. Entonces no teníamos el acceso a redes sociales, no se contaba con recursos, con abogados, para difundir la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades, la cual prevalece .

Sostuvo: Mientras haya una mujer asesinada por la que debamos exigir justicia, seguiré en busca de la erradicación de los feminicidios .

La serie se emitirá los miércoles, a partir del próximo 21 de abril, a las 17:30 horas, con repeticiones los sábados a las 13:30, por la señal abierta de Canal Catorce, a través del 14.1, en los diferentes sistemas de televisión restringida y en www.canalcatorce.tv