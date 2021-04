Alejandra Ortiz

Jueves 15 de abril de 2021, p. 7

Florencia. Después de ser aplazada un año fue presentada a la prensa, en modalidad online, la 17 Exposición internacional de arquitectura de la Bienal de Venecia que se llevará a cabo del 22 mayo al 21 noviembre 2021.

El nuevo presidente de la bienal, Roberto Cicutto, quien sustituyó a Paolo Baratta, señaló que ésta se realizará con pleno respeto a las disposiciones sanitarias.

El curador de la muestra es el libanés Hashim Sarkis, titular del despacho homónimo con sedes en Boston y Beirut, especializado en vivienda social y residencia, académico de las universidades estadunidenses Harvard y Yale, y hoy director de la School of Architecture and Planning del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sarkis resaltó en conferencia de prensa cómo no fue un año perdido ni inactivo, sino que transformó a la bienal en un proceso y en un evento colaborativo basado en una interacción abierta, con los participantes y los pabellones nacionales , en sintonía con el espíritu mismo de la edición.

Asimismo, ha podido cuestionarse si hay cabida para una “arquitectura después de la pandemia, si podremos volver a vivir juntos; el título ha adquirido una pizca de ironía: How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?).

La bienal se interroga sobre el papel de la arquitectura frente a los grandes cataclismos de hoy como la emergencia climática, el crecimiento desmedido de la población, la polarización política y el aumento de las desigualdades económicas y sociales , apuntó.

Según Sarkis, la muestra Las musas inquietas, en el Pabellón Central, nos abrió los ojos para entender cómo las artes se influencian mutuamente en la plataforma de la bienal .

Los directores de cada rama (arte, cine, danza, música, teatro, arquitectura) señalaron los momentos de fractura histórica, donde la bienal ha fungido como propulsor de vanguardia y centinela de los cambios históricos desde el fascismo hasta la globalización.