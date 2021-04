A

noche fue un Martes 13 para los aspirantes de Morena a los gobiernos de Michoacán y Guerrero. El INE se aprestaba a tumbarlos por segunda vez. A las 9:30 de la noche los consejeros iban votando en el mismo sentido que la primera ocasión: votaron seis contra Félix, los consejeros Lorenzo Córdova y su cerebro gris Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, Adriana Zavala y Carla Humphrey

En favor votaron cinco: José Roberto Ruiz Saldaña, Uuc-Kib Espadas, Norma Irene de la Cruz Magaña, José Martín Faz y Adriana Favela Herrera. La votación casi fue idéntica a la primera decisión: Para que puedan comparar, la primera vez que tumbaron a Félix Salgado la votación fue así: siete votos en contra: Córdova, Murayama, De La Cruz, Humphrey, Ravel, Rivera y Zavala. Cuatro votos en favor: Espadas, Favela, Faz y Ruiz Saldaña. Sólo Norma Irene cambió el sentido de su voto y fue en favor de Félix. ¿Qué sigue? Tienen la opción de apelar por segunda ocasión al tribunal electoral, pero ya con menos posibilidades de obtener un fallo a su favor. Si sabe la gente de Morena que tienen en contra a Lorenzo Córdova y sus anexos, ¿por qué no presentan bien las cuentas de sus gastos?

Otro atropello de Bonilla

El gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, cumplió su amenaza y expropió ayer el Club Campestre de Tijuana, un inmueble de 50 hectáreas ubicado en el corazón de la ciudad, de valor incalculable.