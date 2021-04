Ap

Miércoles 14 de abril de 2021

Húsavík. Los guionistas detrás de la canción nominada al Óscar Husavik (Mi ciudad natal) sabían que querían que fuera un núcleo emocional para la película de Will Ferrell Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Pero no tenían idea de lo significativa que sería la balada para la gente de la pequeña ciudad islandesa que lleva su nombre. Y sin embargo, el año pasado, la gente de Húsavík, un pueblo de sólo 2 mil 300 habitantes, ha realizado una campaña de base de los Óscar en nombre de la canción y la ha adoptado como un himno local de facto.

A los niños se les enseña en la escuela. Ha sido cantado en la residencia de ancianos local, en la iglesia y volado sobre los altavoces antes de los partidos de futbol. Un concejal se prepara para pintar la calle principal de rojo (como alfombra roja) para los Óscar, el 25 de abril. Húsavík incluso está considerando abrir a última hora del día para que los residentes puedan quedarse despiertos para ver la ceremonia, que comienza a las 2 a.m. hora local.

Es una canción tan hermosa sobre nuestra ciudad , dijo Örlygur Örlygsson, el empresario local detrás de la campaña. Levantó los espíritus de la gente tanto. La gente se mostró optimista de que de alguna manera superaríamos esta cosa .

Cualquiera que haya visto la parodia amorosa del director David Dobkin del concurso de Eurovisión sabe que no se toma exactamente en serio. Hacer una balada sincera en el clímax era una apuesta.

Estábamos un poco preocupados por llegar a eso , señaló Savan Kotecha, quien coescribió la canción y el ejecutivo produjo la música en la película. Los otros eran canciones súper divertidas y divertidas y de ritmo ascendente. El sueño de David era tener este momento emocional al final. Pero sintió que teníamos que ganárnoslo .

Kotecha, un compositor y productor nominado al Grammy que ha trabajado con Ariana Grande, The Weeknd, Ellie Goulding y Katy Perry, alistó lo que él llama la mafia de la composición sueca de Rickard Göransson, con quien había colaborado en grandes éxitos Bang Bang y God is a woman, y Fat Max Gsus para ayudar.

Göransson fue vendido a la mención de Will Ferrell, pero también mencionó: Sentí que esto era algo con lo que podemos relacionarnos.Ninguno de los dos había escrito específicamente una canción para una película musical antes, pero disfrutaron del proceso y el ida y vuelta con el director .