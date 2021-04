Mirando las gráficas con lupa/ Cancelando todas las giras, el futbol, el falso aplauso/ No más guías de viaje/ Estrenos virtuales/ No me queda nada que ponerme) , canta Jagger en uno de los versos.

Es difícil poner en palabras lo que significa para mí grabar esta canción con sir Mick. Está más allá de un sueño hecho realidad... ¡Es la canción del verano, sin duda! , comentó el vocalista de Foo Fighters a Rolling Stone.

Jagger también señala algunas de las creencias falsas que han surgido durante la pandemia, como la parte en que dice : Al aplicar la vacuna Bill Gates está en mi flujo sanguíneo .

El video y la canción están disponibles en YouTube.