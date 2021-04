Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de abril de 2021, p. 7

Nueva York., Respaldada por un concierto internacional presentado por Selena Gomez y encabezado por Jennifer Lopez, la organización Global Citizen presenta una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores de la salud de los países más pobres a recibir pronto vacunas contra el Covid-19.

La organización anunció el acto Vax Live: The Concert to Reunite the World con el propósito de reclutar empresas y filántropos para recaudar 22 mil millones de dólares para vacunas. Se transmitirá el 8 de mayo por las cadenas ABC, CBS y FOX, así como en las emisoras de radio de iHeartMedia y YouTube. También incluirá a los Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin y H.E.R.

Las presentaciones se grabarán en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

Hugh Evans, director general de Global Citizen, destacó la magnitud del problema que su organización pretende abordar.

Hay 27 millones de trabajadores de salud en el mundo que no tienen acceso a la vacuna , destacó Evans a The Associated Press. Tengo 38 años y no es ético que yo tenga acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de la salud. Por eso, necesitamos que los gobiernos comiencen de forma urgente a donar esas dosis .

De acuerdo con Evans, Gomez es una anfitriona ideal para enviar los mensajes a quienes más necesitan escucharlos. Es, obviamente, una líder increíble por derecho propio. Tiene una de las mayores cifras de seguidores en redes sociales del planeta y también es una verdadera líder entre los jóvenes y la comunidad latina , sostuvo.

Gomez, por su parte, señaló que se siente honrada de haber sido elegida para la campaña.