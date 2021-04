De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 12 de abril de 2021, p. a10

Desaparecido de la vida pública, Miguel Bosé sorprendió al desnudar su vida en una entrevista para una televisora española en la que afirmó: He llegado a consumir cada día 2 gramos de cocaína, además de mariguana y éxtasis .

El intérprete reveló al periodista Jordi Évole diversos aspectos de su vida, en la primera parte de una charla trasmitida este domingo, que mostró el lado más vulnerable y desconocido de su vida privada. He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, sustancias...

Bosé contó que en 1988 o 1989, a causa de un desamor, “llamé a unos amigos de madrugada y les dije: ‘Quiero ir de fiesta’. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana”.

En la página web del periódico El País se reprodujo esa parte de la charla: “Hasta 1991 fue a saco con la noche y las drogas. Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad. Pero cuando pasa a ser consumo habitual, dejan de ser un aliado y se vuelven enemigos”.

Después Bosé dijo ¡se acabó! a los antros y las salidas , pero no a su adicción. Cortar con ese placer, que es difícil de negar, me costó más tiempo. Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. Lo dejé todo el mismo día, hace siete años .

También se refirió al problema con la voz. Aseguró que se debe a su ruptura con Nacho Palau y a la separación de sus hijos. Viene y va. Ahora puedo hablar , destacó, tras admitir que en ocasiones no ha tenido sonido vocal. Es una cuestión emocional , precisó.