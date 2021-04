Apuntó que pese a ello no es el momento de críticas y autocríticas porque al estar en marcha la elección, hacerlo de manera pública sería un error.

Momentos antes del inicio de campaña, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, reconoció que hay desánimo en las filas del partido y dos visiones distintas. No ignoro la serie de inconformidades y preocupaciones de muchos de nuestros militantes, el sentimiento de haber sido desplazados, de no ser tomados en cuenta. Lo digo con mucha firmeza, con dolor y con certeza de que ése es el sentir de mucha de nuestra militancia , indicó en un video.

Mientras los aliados legislativos del partido guinda confirmaron entre sus postulaciones a personajes como los ex futbolistas Adolfo Bautista y Amaury Ponce, quienes buscarán una diputación por el Partido Encuentro Solidario (PES), el Partido Verde registró a su presidenta nacional, Karen Castrejón, y el PT priorizó en posiciones para sus actuales legisladores.

Entre las postulaciones de Morena también se encuentra Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez; la empresaria Patricia Armendáriz; Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de la F1 Sergio Checo Pérez; la abogada Susana Prieto Terrazas; la ex dirigente partidaria Yeidckol Polevnsky; el ex perredista Julio César Moreno Rivera, y el ex delegado de programas federales Pablo Amilcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Por su parte, el PES registró a Ulises Bravo, medio hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y destinaron posiciones por la vía plurinominal a varios de los actuales diputados.

Otro de los partidos que comenzó campaña es Fuerza por México. Aunque no forma parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, ya que al haber obtenido su registro el año pasado debe contender en su primer proceso por su cuenta, la dirigencia ha señalado que coincide con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Esta fuerza política postuló al líder de la Catem, Pedro Haces Barba, como candidato plurinominal a una diputación federal, junto con el dirigente partidario Gerardo Islas. También fue registrada por este partido Eldaa Catalina Monreal, hija del senador de Morena Ricardo Monreal, al igual que otros dirigentes de la Catem, como Eduardo Alejandro Vega y José Reynol Neyra. Pedro Haces Lago, hijo de Haces Barba, es candidato a una diputación local en la Ciudad de México.