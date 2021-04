Con el tono bromista y relajado que le caracteriza, Hank Rhon no tuvo empacho en expresar durante el mitin de apertura de su campaña que esta será para él y sus seguidores una campaña diferente , y que si quieren ganar van a tener que llevar a todos a votar hasta al sancho, porque de otra forma nos van a hacer chanchullo , dijo a las señoras y provocó una carcajada.

Ahí también habló al electorado que no ve con buenos ojos la alianza del PRI con los partidos Acción Nacional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD),y sobre todo a quienes les molesta que después de 30 años de disputa por el poder con el blanquiazul ahora sean aliados. Los priístas deben votar por el único priísta que estará en la boleta electoral y se llama Jorge Hank Rhon , dijo.

Lupita Jones tampoco la tiene más fácil. Inicio su campaña sólo acompañada del ex gobernador Ernesto Ruffo, en el Centro Cívico de Mexicali. Propuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana a los partidos que integran la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), la ex reina de belleza se presentó como candidata ciudadana postulada por un partido que estuvo 30 años en el poder, pero la clase política panista no aparece para apoyarla.