sus sabidas características excepcionales (el mayor número de cargos en juego, la mayor extensión territorial en un solo lance en comicios intermedios, su condición definitoria de la segunda parte del proyecto obradorista), las elecciones del próximo junio, cuyas campañas empezaron ayer, han de sumar el hecho de que son desde ahora las más controvertidas en los ámbitos internos partidistas (sobre todo en la organización más relevante, la que tiene el poder, Morena) y las más estropeadas y rebatidas en el ánimo social-electoral (los votantes, en sí) e institucional (los conflictos en y con el Instituto Nacional Electoral, sobre todo).

No es un asunto menor: cuando más claridad y definición de expectativas requiere el ciudadano para tomar decisiones comiciales que serán trascendentes, los partidos y sus dirigentes han hecho un extraordinario trabajo de confusión e infidelidad a sus principios doctrinales. Ahí están en marcha conjunta entes teóricamente antitéticos o, cuando menos, practicantes de ligues discretos que no dejaban constancia formal. Mezclas, ahora sin recato, del agua y el aceite ( acuaceitosos, sería un neologismo aplicable): Acción Nacional con el Revolucionario Institucional y lo que queda del de la Revolución Democrática. Y Morena aliado con el emblema del oportunismo y la rapiña, el Partido Verde Ecologista de México (cuatro mentiras).

Además de esas amalgamas de siglas, el resultado práctico ha resultado lamentable a la hora de la definición de sus candidaturas específicas. Morena, tomada por asalto por Mario Delgado (es decir, el grupo de Marcelo Ebrard, necesariamente con autorización de Palacio Nacional), repartió postulaciones a diputaciones, presidencias municipales y gubernaturas sin ningún espíritu real de regeneración nacional: cual si los más representativos momentos del Partido Revolucionario Institucional hubieran revivido, se recurrió al dedazo, al amiguismo, a la valoración del poderío económico para impulsar campañas y a la depreciación de la militancia genuina.