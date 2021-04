D

espués de tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, y miles de millones de pesos malgastados, comenzó un nuevo proceso electoral y el árbitro –el Instituto Nacional Electoral (INE), antes IFE– no goza de la confianza de los ciudadanos. Son dos alianzas de partidos las que se enfrentan: Juntos Hacemos Historia, de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, y Vamos por México –con la mezcla inverosímil de los antiguos (aparentemente) rivales ideológicos PRI, PAN y PRD. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, no ha ocultado su simpatía por los prianperredistas, se ha dejado ver en lugares públicos al lado de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Tampoco ha ocultado su animadversión –no reciente, por cierto– hacia Andrés Manuel López Obrador y Morena (el último episodio fue el intento de callarlo). El INE descalificó a dos de candidatos morenistas para gobernador, el de Guerrero y el de Michoacán, pero se ha hecho de la vista gorda con la candidata panista en Chihuahua. La oposición ha aprovechado la oportunidad para expresar su apoyo al instituto por medio de una carta con algunos de los abajo firmantes habituales. No tuvo mayor resonancia en los electores. Lo que sí puede hacer una diferencia es una denuncia, según la publicación Quadrat í n, ante la Fiscalía General de la República por supuesto manejo corrupto de mil millones de pesos correspondientes a una partida presupuestal para la promoción del voto en el extranjero. Tendrá mucho trabajo –ya está teniendo– el Tribunal Federal Electoral, porque, obviamente, apelarán los candidatos que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y socios descalifiquen ahora y más adelante. Será necesario pensar en restructurar al INE una vez que pasen las elecciones.

Delitos de cuello blanco