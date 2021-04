Afp

Periódico La Jornada

Lunes 5 de abril de 2021, p. 4

Tokio. La nadadora japonesa Rikako Ikee se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participará en el relevo 4x100 metros combinado, dos años después de que le fuera diagnosticada leucemia.

La deportista de 20 años logró su pase gracias a la victoria en la final de 100 metros mariposa del Campeonato de Japón (57.77), un tiempo insuficiente para clasificarse a título individual pero válido para permitirle integrar la posta 4x100 combinado.

En febrero de 2019, tras haber tenido síntomas durante una concentración de entrenamiento en Australia, regresó a Japón de forma urgente, donde se le diagnosticó leucemia.

Ikee salió del hospital en diciembre de 2019, tras diez meses de tratamiento.