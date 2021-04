Dance, synth + electro-pop

1. Róisín Murphy, Róisín Machine (Irlanda). Reina de las pistas, tras 20 años de ser referente de sofisticación electrónica, al lado del productor Richard Barratt, esta cantante arma un deleite disco-house retro-espacial. Entre sintes y cuerdas, su voz grave y teatral prende fuego a punta de raíces house-funk seductoras, para danzar sin fin (RS: https://bit.ly/3cFm6V9).

2. Kelly Lee Owens, Inner Song (Inglaterra). Buen año para esta joven productora downtempo, que aquí cruza del electro-dream-pop al techno y al prog-house de beats sutiles pero arrojados, pegadizos, bajo chulos teclados melódico-espaciales. Interesante, el track en que John Cale recita fantasmales poemas y los pocos en que ella canta aterciopelada. Rico para el baile interior (RS: https://bit.ly/3cFm6V9).

3. Memnon Sa, World Serpent (Inglaterra) y The Mauskovic Dance Band, Shadance Hall (Holanda). Dos pachequísimos. El primero, obra del productor Misha Hering: un viaje cyborg que combina afro-jazz, saxofones, flautas, sintes extremos, con beats electro-místicos y narraciones androides. El segundo arroja groove total al combinar ritmos afrocaribeños digitales con disco, todo en ánimo psicodélico para agitarlo todo.

4. Onipa, We No Be Machine (Inglaterra/Ghana). Extraordinario dueto afro-futurista que abreva de la música tradicional del África central, para hacer un original electro-pop de cariz alegre, tropi-análogo, de unión social, con cantos bullangueros cubriéndolo todo. Colorido, refrescante.

5. Tame Impala, The Slow Rush (Australia). Lejos de su maravillosa psicodelia guitarrosa, desde Currents (2015) convertido en un grupo disco/synth-pop, aunque aquí brilla menos, su presencia es aún significativa para recientes generaciones, hambrientas de beats acaramelados para bailar mullido sin complicaciones. La calidad de Kevin Parker es indudable, aun haciendo algo ya muy pop.

Otros destacados: Dead Meat, The End of Their World is Coming. Cold Beat, Mother. Working Men’s Club (homónimo). Patricia, Maxyboy. Bufiman, Albumsi. Cinthie, Skylines-Citylights. Wajatta, Don’t Let Get You Down. Jessie Ware, What’s Your Pleasure? Tricky, Fall to Pieces. Yves Tumor, Heaven To a Tortured Mind.

