I

niciaba el gobierno de López Portillo (1976-1982), Carlos Tello era el primer secretario de la flamante Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y me había nombrado director general de programación (DGP) cuando empezó a sonar fuerte la idea de mínimos de bienestar y de satisfacción de necesidades básicas (NB). Era el eco nacional de la corriente mundial conocida como el Enfoque de NB, impulsado por la OIT y luego por el Banco Mundial (BM) que propugnaba un crecimiento económico centrado en la satisfacción de NB que disminuiría las desigualdades del capitalismo y la pobreza. En la Presidencia de la República se había creado la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) para atender a la población rural carenciada. En Coplamar se había creado la Dirección General de Estudios Socioeconómicos (DGES) para investigar detalladamente las condiciones de vida de la población nacional y apoyar los importantes esfuerzos que se habían puesto en marcha para abatir las carencias de la población rural. Arturo Cantú (AC), quien había sido mi subdirector de educación y después mi subdirector general en la DGP de la SPP, se trasladó a Coplamar una vez que Carlos Tello renunció como secretario de la SPP por el sometimiento de López Portillo a las políticas de austeridad, en plena recesión, impuestas por el FMI (¡Tiempos en los que las políticas de austeridad eran consideradas, correctamente, como reaccionarias!). Me fui a la Secretaría de Turismo, donde formulé el Plan Nacional de Turismo 1978-1982. Para 1980 (¡hace 41 años!) AC me invitó como director de necesidades esenciales de la DGES a su cargo. Ahí me dedicaría, de tiempo completo, a coordinar un excelente equipo de trabajo que AC había venido formando y que yo completé. Publicamos la serie Necesidades esenciales en México, en seis volúmenes con Siglo XXI Editores, todavía en circulación en librerías, y un séptimo volumen publicado por Coplamar. Si bien desde la DGP ya habíamos incluido, en el Programa de Acción del Sector Público 1977-1982 que presentamos a López Portillo un poco antes de la renuncia de Tello, metas ambiciosas de satisfacción de NB, fue en Coplamar donde encontré mi vocación de la cual ya no me separaría: la búsqueda de la buena vida y la buena sociedad para todos y todas. Esta vocación ha sido mucho más que académica. Se inició fuera de la academia, en el sector público nacional. Continuó en el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), primero como consultor en México y luego (por 4 años, 1988-1992) en Bogotá como experto en planificación social, después como coordinador y finalmente como director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en AL (RLA/86/004). La sede del proyecto fue Bogotá y trabajamos en 20 países. Era un proyecto de asistencia técnica cuyo diseño original rebasamos por mucho y organizamos dos conferencias regionales intergubernamentales para la superación de la pobreza y publicamos nueve libros. El proyecto asumió una postura contraria a los programas de estabilización y ajuste estructural del BM y el FMI y propugnó una variante del ENB a la cual llamamos desarrollo sin pobreza . En la estrategia propuesta jugaban un papel central una política social universalista y el impulso vigoroso de la economía popular o economía controlada por los pobres. El proyecto, además, desarrolló un nuevo método de medición de la pobreza que ahora, en mis tipologías de métodos de medición, llamo la versión original del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) y que integró los métodos de pobreza por ingresos y el de NBI (necesidades básicas insatisfechas). Uno de los libros publicados rebasó el campo de la pobreza: Índice de progreso social. Una propuesta (autores: Meghnad Desai, Amartya Sen y Julio Boltvinik). Ahí se amplió mi vocación y mi mirada por primera vez: se trataba ya de la buena vida para todos y ya no sólo para los pobres, es decir, se trataba de la buena sociedad.