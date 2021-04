▲ Kaylee Hottle en una escena de la cinta Godzilla vs. Kong. Foto Ap

Viernes 2 de abril de 2021, p. 7

Nueva York. Una vez más, el caos y la destrucción masiva están de vuelta en la taquilla. Es casi como en los viejos tiempos.

Godzilla vs. Kong, una de las pocas películas de gran presupuesto que osan estrenarse en época de Covid, se encamina a romper un nuevo récord de boletería durante la pandemia. No será el tipo de taquillazo que una megaproducción como esta normalmente lograría, pero los expertos prevén que recaudará al menos 25 millones de dólares.

El miércoles, el primer día de venta de boletos para Godzilla vs. Kong en Estados Unidos, se facturaron 9.6 millones de dólares, dijo Warner Bros. El jueves fue un récord para un día durante la pandemia y más que la mayoría de lo que han recaudado las películas de 2020-2021 en su fin de semana de estreno. El fin de semana pasado, la batalla de monstruos recaudó un monto impresionante de 123.1 millones de dólares a escala internacional. En China, donde la asistencia al cine está cerca de alcanzar niveles prepandémicos, la cinta recaudó 70 millones de dólares, el doble de Godzilla de 2014.

Por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de éxito

Es un buen augurio de que los gustos del consumidor no han cambiado tanto como para no poder reiniciar el negocio del cine , señaló Joshua Grode, director ejecutivo de Legendary Entertainment, que produjo Godzilla vs. Kong. Esto dice que el negocio del cine está aquí y sí, podría ser diferente tras la pandemia, pero hay una industria viable aquí .

Todavía quedan grandes retos para revivir el hábito de ir al cine. Con tantos cines cerrados durante casi un año entero, muchos espectadores han perdido la costumbre. Algunos probablemente no vuelvan a sentarse en salas cerradas con desconocidos a menos que estén vacunados o haya acabado la pandemia. E incluso aquellos que han sido convencidos de que es seguro ir al cine con los protocolos de salubridad tienen ahora más opciones en casa. La misma Godzilla vs. Kong está disponible por streaming en HBO Max en Estados Unidos.

Pero pocos claman tanto por una pantalla grande como King Kong y Godzilla. Para ayudar a impulsar la asistencia y traer un poco de rugidos al cine, la industria apuesta por dos de los gigantes más emblemáticos y antiguos del séptimo arte. Destruir otra metrópolis podría ayudar a reconstruir los cines.