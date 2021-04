Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 2 de abril de 2021, p. 6

He leído varias veces Heavier than Heaven (Reservoir Books, 2017), biografía de Kurt Cobain escrita por el periodista musical Charles R. Cross, de quien siempre me impresiona la sencillez y claridad de su trabajo. Sin perderse demasiado en conjeturas, el experto ordena la historia del cantante estadunidense extraída de más de 400 entrevistas con amigos, familiares, colegas y el acceso exclusivo a los diarios inéditos del músico.

Confiando en la memoria y también en los recuerdos, intenta explorar al personaje, humanizarlo y desmitificar los valores que supuestamente representaba: la falta de ambición y esos ridículos mitos que se habían construido en torno suyo.

Para Cross, Kurt era un misántropo complejo y contradictorio, y lo que a veces parecía ser una revolución accidental mostraba indicios de una esmerada orquestación. En muchas entrevistas manifestaba su aversión por la publicidad que había conseguido en la cadena MTV; sin embargo, llamaba con insistencia a sus mánagers para quejarse de que la emisora no transmitía sus videos lo suficiente.

El tono de Danny Goldberg, ex mánager de Nirvana, en Recordando a Kurt Cobain (Alianza Editorial, 2019) es bastante distinto. El relato biográfico da lugar a una reflexión cariñosa sobre el compositor y líder de esa agrupación.

Goldberg se ve a sí mismo con la página, intentando explorar el genio creativo y la personalidad de Kurt y se nota fascinado por la voluntad de narrar y emocionar al lector con la historia de la música underground y el meteórico ascenso de Cobain al estrellato y su consecuente depresión autocuestionable.

Esta perspectiva interna detalla cómo la explosión de Nirvana en la escena en 1991 fue cuidadosamente elaborada, primero por la tutela de los miembros de la banda de Sonic Youth y luego por Cobain, quien argumenta persuasivamente Goldberg, fue astuto cuando se trataba de imagen y negocios.

Es un libro espléndido, aunque prefiero el de Cross tal vez por el acercamiento que mantuvo con los documentos sobre el cantante y porque, además, entiende que las memorias, escritas por el biografiado o por alguien más, pisan un terreno espinoso que tiene que ver con el umbral de veracidad inamovible que reviste a todo hecho pretérito evocado.

Me gustan mucho, también, Los Diarios de Kurt Cobain, la colección de notas garabateadas, primeros borradores de cartas, listas de compras y dibujos hechos por el líder de Nirvana y que Reservoir Books publicó en español para homenajear al portavoz de la Generación X.

En estas anotaciones, el lector puede reconstruir el mundo que conoció Cobain desde finales de la década de 1980 hasta su suicidio en 1994. La antología se compone de una serie de retratos íntimos: un niño de la escuela secundaria; un primo y vecino; un punk roquero brillante, sensible, divertido y morboso que se convirtió en portavoz de una generación a la que detestaba en gran medida.