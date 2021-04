Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 2 de abril de 2021, p. 6

De niña, Natalie Erika James era una persona muy asustadiza, y al mismo tiempo se sentía atraída por los dramas sicológicos que veía en las películas. Aunque no se sabe explicar a ciencia cierta de dónde proviene su atracción por la cinematografía de terror, la cineasta australiana considera que el género le ha servido como una manera de procesar y trabajar en esos miedos que solían darme pesadillas todo el tiempo .

Tal es el caso también de su primer largometraje, Relic: herencia maldita. La idea de hacer la película surgió luego de una visita a su abuela en que ella ya no pudo recordar a Natalie. Eso tuvo un gran efecto en mí. Creo que fue el sentimiento de rigidez viniendo de alguien que siempre me había visto con amor, y que ahora me veía como a una extraña. Eso dejó su marca , contó la cineasta en entrevista.

Relic... narra la historia de una madre y una hija que viajan a la casa de campo donde vive su abuela. Cuando llegan al lugar, las dos mujeres se dan cuenta de que su familiar muestra indicios de inestabilidad mental, mientras su entorno poco a poco se vuelve más sobrenatural.

La directora de cine creció en Asia, así que muchas de sus referencias culturales, incluido el cine, provienen de países como Japón y China. Probablemente también de ahí su interés por lo que a ella le gusta llamar horror sicológico , género que ya antes ha explorado y que desea seguir desarrollando.

James considera que dicho género cinematográfico ha crecido mucho en los años recientes. Incluso estima que, hoy día, hay una mayor tolerancia del público hacia su cine. Aunque no descarta explorar otro tipo de narrativas en el futuro, de momento está concentrada en seguir haciendo horror y sci-fi.