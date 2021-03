▲ La estadunidense, con su ex marido en 2007. La imagen está incluida en el documental. Foto Ap

Martes 30 de marzo de 2021

Tina comienza en un momento esencial de la vida de Tina Turner. Es 1981 y la estrella pop está sentada, en espera de una entrevista con la revista People. Por primera vez hablará en público sobre el constante abuso que sufrió de Ike Turner, su ex esposo y colega musical.

Eso fue muy estresante , relata la cantante en la película. “Llamé a mi síquica y le pregunté: ‘¿qué va a pasar?’ Me sentía muy aprensiva sobre dar la historia a conocer porque iba a contar, realmente iba a contar... Y me dijo: ‘No, Tina, pasará lo contrario, va a romper todo completamente’”.

El documental, dirigido por los ganadores del Óscar, Dan Lindsay y TJ Martin, es un retrato íntimo sobre una mujer que, contra todo, se las arregló para lanzar y relanzar una enorme carrera musical sin distinción de género o edad. La cinta sigue la historia de Tina Turner, quien llegó a vender más de 100 millones de discos y ganó 12 premios Grammy.

La primera preocupación de los directores era la de contar una historia que fuera más allá del increíble score conformado por los numerosos éxitos de Turner. Martin y Lindsay querían que la cinta se tratara de supervivencia, independencia, redención y aprender cómo amar, lo que hace del documental la más cercana y personal mirada a la vida de la cantante hasta la fecha.

Hemos estado reticentes a hacer cualquier tipo de biografía o perfil de la artista, porque para nosotros eso siempre parecieron un catálogo de música en busca de una historia, en vez de una historia en sí misma , cuenta Lindsay a The Independent.

Tina relata cómo Ike creó la personalidad de Turner en el escenario sin consultarla, también cómo la golpeó y abusó de ella, y cuán rápido e inesperadamente se volvió violento. Pero también se adentra en la sicología detrás de sus acciones, en su profundo miedo al abandono.

Humanizar a Ike no justifica sus acciones, si acaso, lo hace algo más escalofriante porque la gente en circunstancias de abuso suele tener algún tipo de relación muy complicada y/o profunda (con sus agresores) , aclara Martin.

“Es trauma, amor y abuso, todo ensamblado en una desastrosa bola –continúa el director–; no queríamos esquivar la noción de que Tina en realidad amaba a Ike. Ella de verdad aprendió mucho de él, de verdad quería una vida saludable para Ike, pero él tomó muchas malas decisiones, y eso no lo hace el diablo, porque entonces se vuelve muy fácil villanizarlo, lo que no es una reflexión acertada sobre lo que es la vida.”

El documental también hace un buen trabajo al ahondar en las dificultades que Tina enfrentó al tratar de relanzar su carrera en los años 80. Conocida principalmente como una cantante de R&B, después de separarse de Ike quería hacer una transición al rock. “Los sellos estadunidenses la veían como a The Pointer Sisters, y ella quería hacer rocanrol. Ellos le insistían: ‘No, tú eres soul y R&B’”.