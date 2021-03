De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 8

Fetén Fetén, dueto formado por los músicos españoles Jorge Arribas y Diego Galaz, con acordeón y cuerdas (mandola, violín, mandolina) musicalizan, junto con Sebastián Schon (quien toca diferentes guitarras), el sencillo Volver a ti.

En esta canción Fetén Fetén se une al dueto mexicano de nombre Daniel, Me Estás Matando para crear, a la más clara usanza de un viejo bolero, Volver a ti, que comienza con un requinto y acordes de guitarras marcando el ritmo; mientras, el fraseo vocal lanza una letra totalmente romántica, como debe sonar un bolero que se precie de serlo: “Cansado de vagar/… quiero volver a ti/… siento el alma tan vacía/… pretendía no extrañar/… no entendí que partir, me iba a partir…”

Los intérpretes son Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, integrantes de Daniel, Me Estás Matando.

Con un historial discográfico que incluye el álbum Cantables I, Fetén prepara para mayo el lanzamiento de Cantables II. “De este disco, vamos sacando cortes; éste es el sexto y cuando se completen 10, publicaremos el álbum completo que va a tener 14 o 15 canciones. Ya lanzamos Límite, Júrame, Otro vals, Para olvidarte, De noche y Volver a ti, que ya circula en redes” dice, desde Argentina, Sebastián Schon, quien conoció a Fetén en Buenos Aires.

“Cuando escuché cómo ellos dos llenaban el escenario con todos sus instrumentos, música maravillosa y una propuesta instrumental que me parecía que ya tenía una letra escrita, fue entonces que les propuse la letra de Detrás del mar que terminó cantando Natalia Lafourcade. A partir de eso, nos juntábamos, compusimos otras cosas y se generó Cantables I, en el que tengo el honor y placer de participar. Adelantándonos un poco a lo que nos pasa con esto de la distancia y la pandemia, ese disco lo hicimos casi todo a distancia: ellos en España, yo en Argentina.”